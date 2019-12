DOIS HOMENS REAGEM À PRISÃO E MORREM EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS

26/12/19 - 05:24:39

Dois homens acusados de assaltos morreram nesta quarta-feira (25) em uma troca de tiros com a polícia, ocorrido na entrada do Povoado Mussuca, no município de Laranjeiras.

As informações são de que policiais do Grupo de Ações Táticas do Interior (GATI) faziam patrulhamento de rotina pela região quando os dois homens foram abordados e reagiram com disparos de armas de fogo. No confronto eles acabaram baleados e morreram.