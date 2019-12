DOIS JOVENS DE 25 E 22 ANOS SÃO PRESOS PORTANDO COCAÍNA, MACONHA E CRACK

26/12/19 - 09:37:40

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha prenderam nesta quarta-feira (25) no bairro Jabotiana, Rodrigo Araújo Borges, 25 anos, por tráfico de drogas e no bairro Ponto Novo Rodrigo dos Santos Júnior, 22 anos, também pelo mesmo crime.

Rodrigo Araújo Borges foi preso, quando policiais militares do BPRp, durante deslocamento pela Avenida Tancredo Neves, avistaram o suspeito conduzindo uma motocicleta e empreendendo fuga, após receber ordem de parada.

Durante o acompanhamento Rodrigo Araújo Borges foi interceptado e submetido aos procedimentos de busca pessoal e identificação.

Com ele foi encontrado 60 gramas de cocaína e 40 de crack, além de 40 pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes e a quantia de R$ 91,00 (noventa e um reais)

A segunda prisão ocorreu durante ações de radiopatrulhamento na Rua Oliveira Barros, no Bairro Ponto Novo, quando o suspeito, posteriormente identificado como Rodrigo dos Santos Júnior, foi avistado empreendendo fuga com uma bolsa plástica na mão.

Diante da ação suspeita, um acompanhamento policial foi iniciado e o suspeito interceptado.

Com ele, os radiopatrulheiros encontraram 39 pinos e 2 trouxas de cocaína, além de invólucros que serviriam para armazenar e comercializar mais do mesmo entorpecente, 01 pedaço grande e 32 papelotes de maconha e 01 balança de precisão.

Ambos os casos foram conduzidos a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais e administrativas foram tomadas.

As informações e foto são BPRP