EM NOTA, SUPERINTENDÊNCIA DIZ QUE É FALSA A NOTÍCIA DE TIROS DENTRO DO HUSE

26/12/19 - 12:24:02

A informação que circulou nas redes socais na manhã desta quinta-feira (26) de um tiro que teria sido disparado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) gerou um clima de expectativa e deixou em pânico pacientes e acompanhantes que se encontravam naquela unidade.

Logo após a informação, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota informando que a noticia era feke news.

Veja a nota:

A Superintendência do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) esclarece que é falsa a notícia sobre um disparo por arma de fogo nas dependências internas do hospital na manhã desta quinta-feira, 26. Para checar a informação, foram acionadas as Polícias Militar e Civil, através do GTA, GETAM, RP e o Batalhão de Área, e foi constatado que tudo não passou de um alarme falso. A gestão do Hospital lamenta a fake news tendo em vista que uma situação como esta pode gerar pânico e tumulto em um local que atende casos de alta complexidade onde os pacientes precisam de tranqüilidade.

Ascom/Huse