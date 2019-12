Favorita em 2020, Jeane da Farmácia é convidada a ingressar no Democratas

26/12/19 - 12:41:57

O presidente regional do Democratas (Dem), José Carlos Machado, reuniu-se na última segunda-feira, 24, em Itabaiana, com liderança política de Nossa Senhora Aparecida, Jeane Barreto, a Jeane da Farmácia. Em pauta, um convite para que a pré-candidata a prefeita do município em 2020 ingresse nos quadros do partido e fortaleça a sigla no estado.

Machado tem conhecimento do potencial político de Jeane e do franco favoritismo para próximo pleito e deseja tê-la como aliada e, futuramente, ampliar o quadro de gestores do Democratas em Sergipe.

Hoje no PL (Partido Liberal) e aliada de primeira ordem do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, a empresária só aceitará a troca de partido com o aval de Valmir e depois de consultar seus aliados em Aparecida.