GALEGUINHO DA ROUPA TEM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EXPEDIDO PELO TJ/SE

26/12/19 - 14:59:48

O empresário Carlito Ferreira, conhecido como Galeguinho da Roupa, do município de Itabaiana, teve o mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE). O Mandado está em aberto desde a última quarta-feira (25). No site do Conselho Nacional de Justiça, a situação está pendente.

Na última segunda-feira (23), Galeguinho atirou contra o seu próprio irmão, Anderson Ferreira, dentro de um condomínio de luxo em Itabaiana. Anderson não ficou ferido e prestou boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Itabaiana.