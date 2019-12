Homem de 59 anos amarrava a neta menor de idade para abusar sexualmente e é preso

26/12/19 - 06:04:37

Uma tentativa de estupro praticado pelo próprio avô da criança, chocou os moradores do Povoado Brasília, localizado no município de Lagarto.

As informações passadas pelos policiais do 7º BPM são de que o elemento identificado como G. J. S, 59 anos, foi preso nesta quarta-feira (25) acusado pela própria filha, mãe da criança, de tentar abusar sexualmente da neta, que ao notar o que estava acontecendo, entrou em luta corporal com o pai. A criança de 12 anos relatou que foi abusada em outras oportunidades pelo avô.

“A garota contou que essa não foi a primeira vez, ela disse que era violentada pelo avô constatemente, que tinha suas mãos amarradas e era ameaçada para não contar a ninguém”, explicou o sub-tenente Heliomarto.

A criança foi levada até um hospital do municipal e, em seguida, será encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), em Aracaju, para o exame de corpo delito.

O homem foi preso e levado até a delegacia de Itabaiana, já que em Lagarto não tinha delegado para lavrar a ocorrência.

Com informações do sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM