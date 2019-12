Lauro Rocha declara apoio a Betão no município de São Cristóvão

26/12/19 - 10:04:29

Em defesa da unidade de todos que fazem oposição à atual administração de São Cristóvão, o ex-prefeito Lauro Rocha declarou apoio à uma pré-candidatura de José Alberto Batista Rocha, o “Betão do Povo”, como pré-candidato a prefeito do município em 2020.

Lauro Rocha entende que, unida, a oposição reúne totais condições de reverter o quadro político no município. “Na eleição de 2016 nossa candidatura teve quase sete mil votos e a de Betão teve mais de 6.500. Vamos somar ainda com Carlos Vilão, com Cézar Cardoso do PMN e com os demais amigos que estão insatisfeitos com o que vem acontecendo em São Cristóvão”.

No entendimento dos líderes da oposição no município a atual gestão concentra seu trabalho em transmitir uma realidade nas redes sociais que não existe e que basta visitar as comunidades, conversar com a população, que qualquer um pode perceber a rejeição do atual prefeito Marcos Santana.

“Talvez eu nem seja mais candidato, mas eu entendo que o melhor nome da oposição para liderar esse processo contra o prefeito é Betão. Acho que ele reúne condições de encabeçar a chapa e que pode sair vencedor na próxima eleição. Vamos conversar com os demais líderes e buscar a unidade, mas eu já antecipo meu apoio a Betão”, completou Lauro Rocha.

Por Habacuque Villacorte