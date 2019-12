Município de Aracaju receberá curso de meditação para iniciantes

26/12/19 - 07:12:26

Ano novo, vida nova! Quem deseja começar o ano com mais saúde e qualidade de vida, já tem programação certa para iniciar 2020 com o pé direito: no dia 25 de janeiro o Instituto Florescer promoverá no Hotel Del Canto, em Aracaju, o I Workshop de Meditação para Iniciantes. O evento, que tem como proposta compartilhar dicas e técnicas de meditação simples e eficazes para praticar no cotidiano, acontecerá das 7h30 às 18h e não exige pré-requisito para participação.

Disciplina milenar de autoconhecimento e aquietação da mente, a meditação nunca esteve tão em alta: comprovada cientificamente, seus efeitos podem gerar desde mais foco, concentração e criatividade, até mesmo redução do estresse, mais relaxamento e clareza mental. Um estudo da Universidade de Harvard de 2011, por exemplo, apontou que a prática de meditação pode aumentar a massa cinzenta do cérebro, prevenindo o envelhecimento precoce e afirmando que seus efeitos reverberam além da duração da prática.

“Em um mundo onde cada vez mais pessoas estão adoecendo por conta de transtornos mentais, apostar em técnicas que nos auxiliam a compreender e a educar a mente é fundamental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, somente no Brasil, são mais de 18 milhões de pessoas com ansiedade. A depressão já atinge mais de 300 milhões de pessoas no planeta e até este ano deve ser a doença mais incapacitante do mundo”, explica Ruhan Victor Oliveira, professor de Yoga e Meditação e fundador do Instituto Florescer.

Para Ruhan, a prática de meditação pode ser uma interessante ferramenta terapêutica para o autocuidado. “A meditação está ao alcance de todos e pode ser praticada por qualquer pessoa, sem exceção. Há diversos métodos e técnicas que podem ser traduzidas para as necessidades e rotinas de cada ser humano. No workshop nosso objetivo é justamente descontruir esse estereótipo, ressaltando que a real natureza da mente já é o silêncio e a tranquilidade”, encerra o professor.

O Instituto Florescer

O Instituto Florescer é uma plataforma educacional de Yoga, meditação, Ayurveda e autoconhecimento focada no desenvolvimento integral do ser humano. Sua missão é ajudar pessoas a encontrarem saúde, qualidade de vida e seu potencial pleno através de cursos, workshops e eventos exclusivos.

I Workshop Meditação para Iniciantes

Quando? 25 de janeiro de 2020, das 7h30 às 18h.

Onde? Hotel Del Canto. R. Alferes José Pedro de Brito, 67, Farolândia, Aracaju (SE), CEP: 49032-010.

Inscrições: Através do site https://www.even3.com.br/comeceameditar/.

Contato: [email protected] ou via whatsapp: (79) 99911-7744 (Ruhan)

Fonte Instituto Florescer