Operação de crédito do governo com a Caixa é aprovada

26/12/19 - 17:23:40

Foi aprovado por unanimidade na sessão desta quinta-feira, 26, nas Comissões e no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o projeto de lei nº 307/2019, autorizando o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de 200 milhões de reais.

A operação de crédito será feita junto ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), com a finalidade de recuperar e ampliar a malha rodoviária estadual.

De acordo com o texto do PL, como garantia e meio de pagamento da operação a ser contratada, o Poder Executivo fica autorizado a vincular a quotas de participação constitucional, bem como outras garantias admitidas em direito. Os recursos destinados à operação de crédito devem ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB), parabenizou o governador Belivaldo Chagas pela iniciativa de contratar essa operação de crédito.

”Belivaldo está sendo um grande governador; só precisamos ter mais paciência. Ele já conseguiu colocar com menos de um ano de governo, o estado na letra ‘C’ para a liberação de operação de crédito junto à Caixa Econômica, o que antes não podia ser feito porque o estado estava na letra ‘D’. A Caixa Econômica já sinalizou para liberar 200 milhões até o começo de janeiro, o que já ajuda muito para a recuperação das estradas estaduais”, comemora.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões