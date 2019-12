POLICIAIS DO 1º CIPM PRENDEM HOMEM QUE AGREDIU O PAI E ATEOU FOGO NA RESIDÊNCIA

26/12/19 - 10:56:12

Policiais militares da 1º CIPM prenderam na manhã desta quinta-feira (26) Willames de Santana Santos por ter agredido o próprio pai e ateado fogo em sua casa, no povoado Carmo, em São Cristóvão.

A equipe do Tático 312 foi acionada pelo Ciosp para atender a ocorrência, quando encontrou o senhor Juraci Cruz Santos, que relatou ter sido agredido por seu próprio filho, após este ter ingerido bebida alcoólica.

Aos policiais, o pai contou que seu filho ateou fogo aos móveis da casa. Fato este constatado pelos militares.

Diante da situação, os policiais conduziram as partes envolvidas à Central de flagrantes para que fossem tomadas as medidas necessárias para resolução do caso.

Informações e foto 1° CIPM