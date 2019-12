Sem conseguir emendar PLC da Previdência, Maria vota contra PEC

26/12/19 - 16:24:07

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) decidiu votar contra a PEC da Previdência, aprovada hoje à tarde, em último turno, pela maioria dos parlamentares, na Assembleia Legislativa. “A PEC chegou a esta Casa, de última hora, sem que o Governo conversasse com os trabalhadores. Sugerimos abertura de diálogo para suavizar os danos que seriam provocados e conseguimos apresentar e aprovar quatro emendas, devidamente consensuadas entre o Legislativo e o Executivo. No entanto, o PLC (Projeto de Lei Complementar) que trata da Previdência destrói completamente a carreira do servidor público”, falou Maria, ao anunciar o seu voto contrário, em plenário.

Ela explicou que votou favorável a PEC, em primeiro turno, na expectativa de que o diálogo pudesse continuar em relação ao PLC, mas diante do não acolhimento das suas três emendas propostas, não há como manter o voto favorável, considerando que, no seu entender, a propositura “penaliza de morte o funcionalismo, especialmente, pensionistas e aposentados que deveriam ter condições de ter acesso a uma boa alimentação e ações para garantir uma velhice saudável, acabam sendo ainda mais prejudicados”.

“Se não há diálogo para que possamos propor emendas que minimizem o impacto do dano causado, voto contra tudo o que prejudica trabalhador”, ratificou Maria Mendonça, lembrando que ao longo da sua carreira política nunca rejeitou matéria por rejeitar, sempre optando pela abertura da conversa. “Quando não há essa possibilidade, infelizmente, fica difícil votar”, afirmou.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça