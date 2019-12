SPU AUTORIZA O USO DA ORLA DE ATALAIA PARA O RÉVEILLON 2020 EM ARACAJU

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta quinta-feira, 26, em seu gabinete, com a superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Jovanka Leal. No encontro, eles assinaram a autorização para uso da área onde ocorrerá o Réveillon 2020 de Aracaju, na Orla da Atalaia.

No documento, a SPU permite a utilização do terreno da União, por parte da Prefeitura de Aracaju, para a realização do evento comemorativo da virada do ano, que, este ano, contará com shows de Péricles, Patusco, Kaelzinho Ferraz e Winnie Souza, além do show pirotécnico.

“Parabenizo o prefeito Edvaldo Nogueira no sentido de organizar Aracaju. Não só no cuidado com a cidade, que está muito linda, mas também do ponto de vista jurídico, já que este pedido de permissão para o uso da área demonstra esta preocupação com os trâmites corretos”, afirmou Jovanka Leal.

O prefeito agradeceu a parceria da SPU e expressou sua felicidade em realizar, pelo terceiro ano seguido, o Réveillon da cidade. “Fico muito feliz em poder contar com a importante parceria da SPU, através da professora Jovanka Leal, para a realização de mais uma edição do nosso Réveillon. A festa será muito bonita e organizada”, disse.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA