ADOLESCENTE MORRE APÓS PULAR DE PAREDÃO DE BARRAGEM EM LAGARTO

27/12/19 - 06:15:09

Banhos em barragens e açudes tem aumentado as estatísticas de mortes violentas no estado de Sergipe. Semanalmente são registrados em média, duas mortes por afogamento.

Nesta quinta-feira (26) mais um adolescente morreu afogado após pular nas águas da Barragem Dionísio de Araújo Machado, no município de Lagarto.

A vítima identificada como Wendel Santos, de apenas 14 anos, pulou na água, afundou e não retornou mais, morrendo afogado. As informações são de que o corpo do adolescente foi encontrado no inicio da noite por familiares que realizaram buscas e localizaram o corpo. As informações são de que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a equipe que esteve no local não tinha equipamentos necessários para atuar no resgate do corpo.

Informações e foto Lagarto como eu Vejo