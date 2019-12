Avenida Hermes Fontes continua com binário nesta sexta-feira, dia 27

27/12/19 - 05:08:17

A obra de construção do corredor de mobilidade da avenida Hermes Fontes continua nesta sexta-feira, 27, concentrada no sentido Sul (Centro/DIA) da via, no trecho entre o cruzamento com a avenida Barão de Maruim e o retorno após a rua Frei Paulo. No sentido contrário (DIA/Centro), foi formado um binário para a circulação dos veículos nos dois sentidos.

No sábado, dia 28, a obra continua no mesmo trecho. Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) acompanham o serviço das 5h às 17h para garantir a fluidez do tráfego de veículos.

Augusto Franco

A obra do corredor da avenida Augusto Franco permanece nesta sexta e sábado concentrada na ciclovia da avenida, no trecho entre os cruzamentos com as avenidas Desembargador Maynard e Tancredo Neves. Não há interdições na via.