Belivaldo destaca otimismo e retomada de investimentos em infraestrutura em 2020

27/12/19 - 15:07:56

O governador iniciou a manhã desta sexta-feira (27), concedendo entrevista ao jornalista André Barros, na Rádio Nova Brasil. Belivaldo Chagas falou com otimismo sobre as perspectivas de investimentos para 2020, fruto do planejamento estratégico do governo do Estado, por meio da modernização da gestão e equilíbrio fiscal.

“Desde o início, optei em ser sincero e transparente com a população e mostrar que nos estávamos num período de dificuldades financeiras e que era preciso fazer ajustes. Agora estamos mais otimistas porque efetivamente fizemos o dever de casa para chegarmos agora no mês de dezembro e poder dizer que, para aquecer a economia, de 30 de novembro até 30 de dezembro, nós estamos injetando o equivalente a R$ 520 milhões, só em pagamentos de salários”, destacou.

De acordo o governador, a ultima informação era que cerca de 53 mil servidores já haviam acessado o 13ºsalário. São 60 mil servidores ativos e inativos e pensionistas com direito a 13º, e até segunda feira(23), 53 mil servidores de um total de 60 já haviam acessado ao seu 13º.

O governador comentou sobre reavaliação crédito junto Caixa Econômica Federal. “Recebemos a notícia extremamente importante para o nosso governo, que a Caixa Econômica Federal fez uma reavaliação e temos uma nota melhor. Com isso, nós podemos acessar uma linha de empréstimo para infraestrutura rodoviária. A linha de crédito que foi aberta mostrou que nós temos uma capacidade de pagamento de até 100 milhões de reais por ano. Assim, a Assembleia Legislativa aprovou um pedido de autorização para acessarmos recursos na ordem de R$ 200 milhões para rodovias. Com esses recursos, poderemos fazer 250 km de rodovias, com recursos da Caixa e garantia da arrecadação própria”, informou o governador.

Melhoria dos serviços

O governador destacou a melhoria dos serviços prestados na área da saúde e na segurança pública ao longo do ano. “Na saúde, zeramos a fila da radioterapia, além disso, resolvemos alguns problemas no Huse, destaque para parceria que tivemos com o Hospital Cirurgia nas cirurgias vasculares. Tenho que destacar também o trabalho na SSP e agradeço a todos os policiais civis militares que tiveram a compreensão de que para avançar, precisávamos melhorar os números para poder dar uma maior sensação de segurança à sociedade”, disse.

Adequação à Previdência

O governador justificou a necessidade de adequação da Previdência do Estado ao sistema previdenciário nacional. “Nós vamos encerrar o ano de 2019, com o déficit da Previdência em torno de um R$ 1,2 bilhão. E, se eu não fizesse essa adequação na Previdência que foi feita pelo Governo Federal, nós teríamos, em dezembro de 2020, um déficit de R$ 1,430 bilhão (um bilhão e quatrocentos e trinta milhões), portanto mais R$ 230 milhões de déficit. Com esta adequação, em 2020, a gente vai ter uma economia de R$ 140 milhões aproximadamente, considerando o fato de que as alíquotas entrarão em vigor só a partir de abril. Se essa adequação não fosse feito agora, no futuro, ninguém vai pode dar aumento para o servidor, fazer correção de inflação e obras, nem investir em Sergipe”, colocou.

Orla Sul

Para alavancar o turismo no estado, o governador falou sobre um investimento de R$ 30 milhões para a construção da Orla Sul. “Serão 2,5km, parte com recursos próprios e outra parte com recursos que estão sendo alocados pelos parlamentares da nossa bancada federal. A previsão é que no final de fevereiro ou na primeira semana de março, a gente já dê a ordem de serviço para começar. Serão três trechos no que chamamos da primeira etapa. Um projeto muito bonito, que dará uma nova vida àquela região e a Aracaju”, frisou.

O governador comentou também sobre obras que estão em fase de conclusão. “Nós temos cerca de R$ 60 milhões do Proinveste. Conseguimos prorrogar para mais um ano para concluir cinco obras. A rodovia que liga Itabaiana a Itaporanga; a rodovia que liga Pirambu a Pacatuba; o Ceasa de Itabaiana, faltando apena o entorno; o Centro de Convenções. Temos também o IML, em Socorro, que também estamos fazendo com recursos do Proinveste. Além disso, temos o Programa Águas de Sergipe que estamos concluindo uma grande obra no município de Itabaiana, especificamente na sede, são cerca de R$ 70 milhões em esgotamento sanitário naquela região”, destacou.

Centro de Convenções

Sobre o Centro de Convenções, o governador disse que a perspectiva é de que esteja concluído em julho de 2020. O Centro de Convenções vai está pronto no mês de julho para entrar em efetivo funcionamento em janeiro de 2021, porque estamos fazendo uma PPP, que já está bastante avançada para que esse grupo que venha ter esse direito à concessão do espaço. São cerca de R$ 10 milhões em investimentos para dar condições de funcionamento. O Centro de Convenções tem parte do Proinveste e parte de emendas de parlamentares, mas os recursos estão garantidos para essa conclusão”, pontuou.

Informações e foto AAN