Centro Universitário promove incentivo ao ensino superior

27/12/19 - 15:46:40

A IES desenvolveu a ação na capital, ofertando oportunidades

Por: Suzy Guimarães

Durante o mês de dezembro, colaboradores da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju foram as ruas com o objetivo de promover o Vestibular Solidário, uma campanha da Instituição que visa incentivar o ingresso ao ensino superior por meio de bolsas de estudo de até 100% para todos os cursos.

Os colaboradores estiveram nos calçadões da Rua João Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão, Centro de Aracaju, onde convidaram as pessoas para o vestibular, além de apresentarem os cursos da instituição. Na oportunidade, os interessados puderam tirar dúvidas sobre as inscrições, cursos e conhecer um pouco da instituição, por meio das equipes de marketing, comercial e imprensa da UNINASSAU.

Os interessados prestaram vestibular no último dia 15 de dezembro. A prova seletiva acontece, anualmente, nas unidades do grupo Ser Educacional. O diretor da UNINASSAU, Paulo Rafael Nascimento, foi pessoalmente as ruas, onde conversou com pessoas de várias faixas etárias convidando pessoalmente todos a participarem do vestibular.

“O Vestibular Solidário sempre oferta condições interessantes para quem ainda não está cursando ensino superior. A matrícula foi acessível a todos e quem participou está concorrendo a bolsas de 100% para os primeiros colocados e 50% durante seis meses para os que estiverem mais próximos dos primeiros lugares. Até o final do curso o desconto passa a 30%”, explicou Paulo Rafael.

Para participar do Vestibular, a instituição pediu que o candidato fizesse a doação de um brinquedo que será destinado a instituições de caridade.

