Confraternização da Casa de Passagem celebra o Natal com almoço e presentes

27/12/19 - 06:44:50

Equipamento oferece abrigamento temporário a pessoas em risco social, em situação de rua ou em trânsito interestadual ou intermunicipal

Os acolhidos da Casa de Passagem Estadual participaram de um almoço especial em celebração ao Natal, na última semana. A confraternização reuniu os 17 usuários, os funcionários e a diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social – Seit, que mantém o equipamento socioassiatencial. A refeição foi preparada pela Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (CSAN) da Seit, com o apoio da equipe da cozinha do espaço, que oferece abrigamento temporário a pessoas em risco social, em situação de rua ou em trânsito interestadual ou intermunicipal. Além da comida típica de Natal, o evento envolveu sorteio de presentes doados por funcionários e empresas amigas da instituição.

A nutricionista da CSAN, Izabella Nascimento, contou que o cardápio teve o compromisso de variar entre que é servido cotidianamente aos usuários. “Trabalhamos diariamente o café da manhã, lanches e, aos finais de semana, o almoço e o jantar, já que nos dias de semana eles fazem no Restaurante Popular Padre Pedro. Tentamos simbolizar o que representa o Natal sob a ótica da cultura sergipana, com frango, farofa de abóbora e panetone de sobremesa. Além disso, buscamos saber o que realmente eles gostam de comer, e com isso veio a escolha do mousse de maracujá, do lombinho de cupim e da lasanha. E o pessoal da cozinha colaborou muito, teve todo carinho, todo cuidado”, afirmou.

Florisvaldo Jesus é assistente social na instituição e destacou a importância da confraternização em clima natalino e de solidariedade. “É um momento que traz muita alegria ao coração e que reflete o trabalho realizado pela Casa de Passagem o ano inteiro. Mostra o sentimento e a sensibilidade que o abrigo tem, tanto com os usuários quanto com os funcionários e toda a equipe técnica. É um momento de confraternização de todos nós, que ressalta o espírito natalino de amor ao próximo. Desejamos que esse espírito perdure por todo o ano vindouro, para que seja de alegria, paz e prosperidade para todos”.

A Casa de Passagem Estadual tem capacidade instalada para 50 acolhimentos. Hoje, abriga 17 pessoas em situação de risco social. A coordenadora do equipamento público, Jainne Oliveira, disse que a confraternização foi pensada como uma forma de recompensar a boa convivência entre os usuários e a dedicação dos servidores. “Este é um momento de agradecimento a todos os colaboradores que compõe a Casa de Passagem, juntamente com os nossos acolhidos. Um momento para comemorar todas as ações desenvolvidas em 2019, esperando muita prosperidade para 2020”, desejou.

Por coincidência, a confraternização foi também a festa de despedida para o usuário Alex dos Santos. Contando com o suporte oferecido pela Casa de Passagem para se reerguer, ele conseguiu um trabalho e, com isso, recursos financeiros pagar o aluguel de uma casa. “É muito importante essa confraternização, momento em que a gente pode expressar a amizade um com o outro, nesta data comemorativa que o Natal representa. Eu sempre comemoro o Natal em família e esta casa não deixa de ser uma família. Fui muito bem tratado aqui, do começo ao fim. Saio de cabeça erguida. Hoje estou no meu lugarzinho e agradeço muito ao pessoal daqui, da coordenação aos serviços gerais, a todos”, concluiu Alex.

ASN

Foto Fernando Augusto

Munir Darrage