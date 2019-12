Governador recebe grupo Petrox e celebra retomada da produção de combustíveis

27/12/19 - 06:35:02

O objetivo da reunião foi comunicar o retorno da centralização de todas as operações de distribuição de combustíveis para Sergipe por parte do grupo, que se propõe a expandir atividades e crescer cerca de 6% ao ano no estado

O governador Belivaldo Chagas recebeu, na tarde desta quinta-feira (26), os empresários Álvaro Neto e Noel Barbosa, representantes do Grupo Petrox de distribuição de combustível.

O objetivo da reunião foi comunicar o retorno da centralização de todas as operações de distribuição de combustíveis para o estado de Sergipe e celebrar a parceria entre Governo do Estado e iniciativa privada. Para isso, foi assinado um Termo de Acordo, onde foi estabelecido um Regime Especial de Tributação. Em contrapartida, o grupo se propõe a expandir suas atividades no estado e crescer cerca 6% ao ano.

O secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, que também participou a audiência, ressalta a importância da parceria e do retorno dos investimentos ao estado de Sergipe.

“Esse é um grupo sergipano, mas que em outro momento, estava com algumas atividades em operação em outros estados. Agora, eles voltam a centralizar toda sua produção aqui, devido a política de tributação do Governo, o que vai gerar mais emprego e recolhimento de impostos para o estado de Sergipe”, explicou o secretário.