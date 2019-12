HOMEM ENVOLVIDO COM TRÁFICO E ROUBO DE CARGAS MORREM EM CONFRONTO

27/12/19 - 08:12:21

Um homem identificado como Alysson Rodrigues Santos, morreu na manhã desta sexta-feira (27) em confronto com a polícia no município de Itabaiana.

As informações são de que os policiais civis foram dar cumprimento ao mandado de busca na residência de Alysson, localizada nas imediações do Loteamento Santa Mônica, e que foi expedido pela justiça sergipana. No local, Alysson reagiu e na troca de tiros, ele foi atingido e morreu.

Segundo a polícia, Alysson Rodrigues estaria envolvido em crimes de tráfico ilícito de drogas, roubo de cargas e homicídios na região.