HOMEM REAGE A ABORDAGEM E MORRE EM CONFRONTO EM TOBIAS BARRETO

27/12/19 - 10:02:06

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu na tarde desta quinta-feira (26) durante confronto com a Polícia Militar (PM) no Bairro Santa Rita, no município de Tobias Barreto.

As informações passadas pela polícia são de que os agentes realizavam abordagem na região quando o suspeito tentou fugir atirando contra a equipe, que também disparou. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Com o homem foram encontrados uma sacola com mais de 30 pinos de cocaína e outros vazios, além de um revólver calibre 38 que teria sido usado no confronto.