Jornalista Lohan Muller é o novo imortal da Academia de Letras de Maruim

27/12/19 - 06:07:49

Além do jornalista Lohan Muller, tomaram posse o ex-governador de Sergipe, Albano Franco, o maestro Beethoven Sales, os professores Gilson de Paulo e Amélia Santos e a biblioteconomista Lolita Bonfim.

O jornalista Lohan Muller, foi empossado no dia 27 de novembro, no quadro de membros efetivos da Academia Maruinense de Letras e Artes, (AMLA). A sessão solene foi realizada no salão nobre do Gabinete de Leitura de Maruim, no Centro da cidade, e contou com a presença de amigos e familiares do novo integrante do grupo de imortais.

Idealizador e editor-chefe do portal de notícias Maruim em Pauta, Lohan Muller, atua também como repórter, apresentador, assessor de comunicação e pesquisador em história. Sua rica trajetória profissional fez com que o jornalista fosse indicado e, posteriormente, eleito para a cadeira de número 16, cujo patrono é o também jornalista Jurandi Santos.

“Ocupar uma cadeira na mais alta corte da literatura é com certeza para qualquer amante das letras uma elevação aos altares da sabedoria. Lembro-me de quando eu era criança, que eu possuía muito mais livros do que brinquedos… O tempo passou e só aí eu vim entender um pouco mais da minha missão. Como jornalista, agucei o meu olhar, sem perder a sensibilidade, para contar ou recontar da melhor forma as histórias do meu povo. Aprendi que o jornalismo tem a obrigação de defender seus valores e os direitos civis, sem os quais não pode existir. O maior deles é a liberdade e, é por ela que eu vivo e luto”, declarou Lohan.

Lohan Muller não escondeu a emoção de ter como patrono o jornalista maruinense Jurandi Santos que faleceu há 13 anos.

“Um homem negro, como eu, que nasceu para o jornalismo, polêmico e que não abria a mão de defender as suas causas, como eu. Conheci mais sobre a trajetória e vida do Jurandi quando estagiei na Rádio Cultura de Sergipe e sempre o tive como referência. Me sinto honrado por tê-lo como protetor e com certeza Maruim vai conhecer mais deste filho ilustre através das minhas produções literárias. Esta é a missão da AMLA preservar à memória, à história e à cultura do povo de Maruim”, finalizou Muller.

Além do jornalista Lohan Muller, tomaram posse o ex-governador de Sergipe Albano do Prado Franco (Gonçalo Rollemberg do Prado, patrono da cadeira Nº 13); O maestro Beethoven Sales de Assis ( Maestro Joaquim José de Santana, patrono da cadeira Nº 14); O professor Gilson Santos de Paulo ( Felipe Tiago Gomes, patrono da cadeira Nº 15); A professora Mestre Maria Amélia Silva Santos ( Padre Antônio Leonardo da Silveira Dantas, patrono da cadeira Nº 17); A biblioteconomista Maria Lolita Bomfim ( Profa. Maria da Glória Menezes Portugal, patrona da cadeira Nº 18) e o advogado João Barbosa Pereira, como membro honorário da AMLA.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação