Juíza sergipana é nomeada para o Conselho Nacional de Justiça

27/12/19 - 08:21:28

A nomeação de Flávia Pessoa foi publicada no Diário Oficial da União em 23 de dezembro

Sergipana, juíza da 4a Vara do Trabalho de Aracaju e agora Conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A nomeação de Flávia Moreira Guimarães Pessoa, pelo presidente da República Jair Bolsonaro, foi publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro.

Após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a juíza Flávia Pessoa, docente do curso de Mestrado em Direito da Universidade Tiradentes-Unit em Sergipe, teve o nome aprovado, no dia 5 de novembro, juntamente com o da desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, pela CCJ, para as vagas destinadas a magistrados de segundo e primeiro graus da Justiça do Trabalho no CNJ. A nova Conselheira conta que foi o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que elegeu os nomes para composição do CNJ no biênio 2019-2021. “É um momento, sem dúvida, muito especial e com muitos desafios pela frente”, disse.

Pessoa, que ocupa a cadeira número 3 da Academia Sergipana de Letras Jurídicas e a Cadeira 67 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, adianta que não haverá alteração na carreira no TRT 20, já que com o mandato concluído, volta a exercer as funções de Juíza Titular da 4a Vara do Trabalho de Aracaju. Quanto a organização de sua rotina em sala de aula, ela garante que não haverá mudanças. “Continuarei trabalhando na Universidade Tiradentes, da mesma forma que atualmente, mas com certeza com muito mais experiencia profissional”, revelou.

Foto assessoria

Por Amália Roeder