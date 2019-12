Mulheres Progressistas realiza caravana levando informações em várias áreas

O Movimento Fortalecendo Mulheres Sergipe criou a Caravana das Mulheres Progressistas e está percorrendo vários municípios e bairros da capital. Na última semana a caravana passou pelos municípios de Malhada dos Bois, Umbaúba e Rosário do Catete levando informações como: A importância da mulher em cargos públicos, inclusive na Política; Lei Maria da Penha; Políticas Públicas focando na saúde da mulher; Primeira Lei sobre Educação das Mulheres, dentre outros temas.

Em Malhada dos Bois, a coordenadora Estadual do Mulheres Progressistas, Glória Sena, explicou a finalidade do projeto abordando a importância da representatividade feminina na política. “As mulheres merecem, sim, cargos importantes, somos capazes de assumir lideranças em empresas de qualquer área e exercer qualquer papel. Toda mulher deve ter o direito de ser livre. Temos que ter consciência que lugar de mulher é onde ela quiser”, enfatizou Glória.

A enfermeira, Paula Aparecida B. Lima de Sousa, fez uma brilhante explanação sobre Saúde Pública, falou sobre os fatores de riscos e os cuidados primordiais para a saúde da mulher, interagindo com as mulheres que tiravam as dúvidas sobre vários temas relacionados à saúde.

A advogada, Alessandra Britto, que já foi candidata a prefeita em Malhada dos Bois, organizou o evento juntamente as lideranças Américo Nascimento e toda a equipe do Progressistas. O evento contou com a participação de várias mulheres do município e da vereadora Aldenizia.

“Esses eventos são importantes para o fortalecimento das mulheres em vários eixos temáticos, dentre eles a política. Nós precisamos debater e mostrar que a mulher tem capacidade de exercer qualquer papel na sociedade, basta ela querer e se dedicar que vai longe”, citou Alessandra.

Já em Umbaúba a Caravana das Mulheres Progressistas tratou de temas como: O novo Código Eleitoral promulgado por Getúlio Vargas, garantindo a mulher o direito de votar; A Primeira Lei sobre Educação das Mulheres, permitindo que elas frequentassem as escolas; A Lei Maria da Penha e suas alterações.

Maryluze Souza Santos Siqueira, doutora em pedagogia, falou sobre a mulher na Sociedade. “Quando a mulher tem a necessidade de enfrentar o mercado de trabalho, ela aos poucos conquista o seu espaço, mostrando competência no que faz. Os avanços foram muitos ao longo dos anos como a Primeira Lei sobre Educação das Mulheres e o novo Código Eleitoral promulgado por Getúlio Vargas, garantindo a mulher o direito de votar. Foram muitas conquistas em várias áreas, inclusive na área política e educacional”, frisou.

“Nessas reuniões nos municípios ou bairros da nossa capital estão sendo levadas informações de temas relevantes a mulher em todas as áreas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha teve várias mudanças para aumentar o rigor nas punições dos agressores e as mulheres precisam saber os procedimentos para se proteger. Tudo isso tendo como objetivo levar conhecimento de forma clara, sucinta e esclarecedora para as participantes, além de mostrar a importância da representatividade feminina na política. As mulheres mostram todo dia sua capacidade e competência”, enfatizou o presidente de honra do Progressistas, deputado federal Laércio Oliveira.

Em Santo Amaro das Brotas a Caravana das Mulheres Progressistas contou com o acolhimento das mulheres do município, da vice-prefeita, Aparecida Santana, Franquislene, Laisa Katarina e toda equipe que contribuíram para a realização do evento.

A advogada de Família e Criminalista, Valdilene Oliveira Martins, atua na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica. Por lidar com esse tema frequentemente ela fez uma brilhante palestra. “É importante que todo cidadão saiba, mas principalmente as mulheres saibam dos seus direitos em caso de violência doméstica para que procure os órgãos competentes em busca de ajuda. Além disso, todo cidadão tem seus deveres e seus direitos e é preciso que saibam deles para saber como utilizar seja na esfera jurídica ou na área política e a atuação das mulheres nas esferas de poder com direito a voz, voto e ser votada tem sido crescente, mostrando uma evolução do conhecimento e informação”, citou Valdilene.

A vice-prefeita, Aparecida Santana, falou da importância da Educação como ferramenta de transformação do mundo. “A mulher precisa que sua voz seja ouvida e respeitada, não importa a área. Assim como é preciso ter coragem para enfrentar uma campanha eleitoral, sabendo de suas potencialidades e não somente para preencher vagas de cotas”, relembrou.

A coordenadora Estadual do Mulheres Progressistas, Glória Sena, explanou sobre o Progressistas Mulher, o seu objetivo, finalidade e as bandeiras que defende, abordando a importância da representatividade feminina na política, conscientizando sobre a importância do papel desempenhado pela mulher. Além de citar que em 2020 terão mais ações nos municípios e nos bairros da capital, dando continuidade a todo trabalho quem vem sendo desenvolvido ao longo desse ano.

