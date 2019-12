Não tenho dúvida da necessidade da aprovação da Reforma da Previdência Estadual

27/12/19 - 15:32:32

Não tenho dúvida alguma da necessidade e urgência da aprovação da Reforma da Previdência Estadual com alguns ajustes é claro.

E a maioria esmagadora dos parlamentares seja de esquerda ou direita entenderam a necessidade.

Não sou e nunca fui de ficar em cima do muro ou apenas falar que sou contra para marcar posição política visando apenas as próximas eleições quando a questão é de estado e não de governo, tampouco me ausentaria de tratar esse tema com seriedade e complexidade que a matéria merece.

Vimos estados quebrados no país e o Rio de Janeiro é um exemplo. Não posso deixar de citar as grandes empresas maiores sonegadores de impostos previdenciários e a reitrada indiscriminada de dinheiro do fundo previdenciário tenha contribuído com o déficit na previdência.

Mas, o oportunismo sempre reina na política sergipana. A previdência é “boa” para o povo, mas para alguns Deputados… É Melhor garantir antes ou vai que não consiga se perpetuar no poder em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024…etc.

Portanto, pode até ser legal antecipar a aposentadoria, mas há meu ver foi puro oportunismo com cobertura de ilegitimidade.

Por Thieryson Santos – Advogado