PMA PAGARÁ OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, DIA 31

27/12/19 - 05:31:53

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na tarde desta quinta-feira, 26, através das suas redes sociais, o pagamento do funcionalismo municipal, referente ao mês de dezembro. Segundo o gestor informou, todos os servidores ativos e inativos terão os salários creditados nas contas na noite da próxima segunda-feira, 30. Com isso, a administração municipal completa 36 meses honrando com o compromisso de pagar em dia.

“Meus queridos amigos e amigas, vim anunciar, mais uma vez, o pagamento dos salários dos servidores. No próximo dia 30 de dezembro, a partir da noite, todos os servidores, cargos em comissão, pensionistas, aposentados, todos estarão com o pagamento de dezembro na conta. Um esforço gigantesco que fazemos questão de honrar, demonstrando o nosso comprometimento com os servidores que tanto nos ajudam cotidianamente”, expressou Edvaldo.

O gestor destacou que, com o pagamento do mês de dezembro, a Prefeitura alcança 41 folhas salariais pagas. “Incluindo os dois meses atrasados que herdamos da gestão passada, as três folhas de décimo terceiro e as folhas correntes, chegamos a marca de 41 salários pagos. Isso significa que já injetamos na economia da capital cerca de R$ 3,3 bilhões, com pagamento salarial. Esse é o nosso compromisso e responsabilidade com os trabalhadores da Prefeitura de Aracaju”, ressaltou Edvaldo.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA