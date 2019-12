Policiais Penais realizam ação solidária em bairro do município de São Cristóvão

27/12/19 - 13:28:30

Policiais do Grupo de Operações (GOPE) realizaram na manhã desta sexta-feira (27) uma ação solidária, distribuindo alimentos às famílias carentes no município de São Cristóvão.

A Equipe de Policiais Penais do Grupo de Operações estiveram no Bairro Brasília, onde levaram alimentos não perecíveis para dezenas de famílias e brinquedos para as crianças, fazendo com que o sofrimento seja minimizado.

Foto Sandoval Noticias