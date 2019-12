Prefeitura cria duas novas linhas de ônibus para atender a Zona de Expansão

27/12/19 - 13:08:14

Para melhor atender os usuários do transporte público da Zona de Expansão, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), criou duas novas linhas de ônibus e promove alterações em três já existentes. As medidas começam a valer no dia 2 de janeiro de 2020.

As novas linhas que começam a operar são a 508.1-Aquarius/Zona Sul 01 via Costa Nova; e a 508.2-Aquarius/Zona Sul 02 via Águas Belas. O serviço será operado de segunda a sábado.

E devido à criação das novas linhas, os ônibus da 504-17 de Março/Zona Sul via Aquarius passam a circular somente aos domingos e feriados, pois a demanda será suprida pelas novas linhas. A linha 506-17 de Março/Zona Sul via Aeroporto sofrerá uma pequena alteração no percurso (deixará de passar por quatro ruas do bairro Aeroporto). Já a 600.1-Circular Praias I passará a atender, diariamente, também o Loteamento Aruana, substituindo o serviço prestado pela linha 504.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta que a criação de novas linhas e a reorganização do transporte público nestas áreas foi providenciada pelo órgão para melhorar atender os usuários. “Havia um pleito dos moradores de algumas localidades, como dos residenciais Costa Nova e Águas Belas, e também do Brisa Mar, e, após avaliação da demanda, estamos criando novas linhas e alterando o itinerário de outras para dar mais comodidade aos usuários do transporte”, declara.

Itinerário 508.1 – Aquarius/Zona Sul via Costa Nova

O percurso da nova linha tem início na avenida Coronel Tadeu Cruz seguindo por: rua Nestor Souza Braz, rua Maria Vasconcelos de Andrade, rua Orlando Tavares Macedo, rua Y, rua K, rua Sérgio Galindo Pinto, rua Adalberto Fonseca, Rodovia dos Náufragos (onde faz retorno), avenida Melício Machado, rua Dep. Clóvis Rolemberg, rua Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral, finalizando no Terminal de Integração da Zona Sul.

Do Terminal de Integração Zona Sul, os veículos da 508.1 fazem o seguinte roteiro: avenida Antônio Alves, avenida José Carlos da Silva, avenida Hildete Falcão Batista, avenida Melício Machado, Rodovia dos Náufragos, rua Adalberto Fonseca, rua Sérgio Galindo Pinto, rua K, rua Y, rua Orlando Tavares Macedo, rua Maria Vasconcelos de Andrade, rua 8, avenida Coronel Tadeu Cruz, rua Marinete Araújo de Mendonça, rua 4, rua 5 e rua 6, retornando à avenida Coronel Tadeu Cruz, nas imediações do posto policial.

Itinerário da nova linha 508.2 – Aquarius/Zona sul via Águas Belas

Já o percurso da linha 508.2 começa na rua 1, seguindo pelas ruas D, N e B1. Os veículos do transporte público passarão ainda pela avenida Padre Arnóbio, rua Maria Vasconcelos de Andrade e avenida José Vicente de Almeida; Rodovia dos Náufragos, avenida Melício Machado, avenida Monteiro Lobato, avenida José Carlos da Silva, avenida Antônio Alves e Terminal de Integração Zona Sul.

No sentido oposto, o itinerário parte do Terminal Zona Sul em direção à avenida Antônio Alves, avenida José Carlos da Silva, avenida Hildete Falcão Batista, avenida Melício Machado, Rodovia dos Náufragos, rua Adalberto Fonseca, rua Sérgio Galindo Pinto, rua Y, rua K, rua Orlando Tavares Macedo, rua Maria Vasconcelos de Andrade e rua 1.

AAN

Foto Marcelle Cristine