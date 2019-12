Propriá: Secretário confere etapa final do novo acesso à Maternidade

Na tarde desta quinta-feira, 26, o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, visitou o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, em Propriá, a fim de verificar o andamento da reforma do novo acesso exclusivo da Maternidade que proporcionará à população da região, principalmente às gestantes, maior conforto, acolhimento, e atendimento mais humanizado. A previsão é de que o novo espaço seja inaugurado na primeira quinzena do mês de janeiro. Com ele, estiveram a superintendente executiva, Adriana Menezes e o coordenador operacional de infraestrutura da SES, Silvan Melo, que foram recebidos pela superintendente do Regional, Patrícia Freitas Nunes de Brito.

De acordo com o Secretário, o espaço já estava previsto desde 2015, porém agora surgiu a oportunidade de colocar em prática. “A visita foi ótima. Hoje encontramos um espaço para vir até aqui ver como estão as últimas etapas da reforma feita nessa nova entrada da maternidade São Vicente de Paulo para que em janeiro seja colocada à disposição do povo de Propriá e também de todos que compõe o Regional. É uma entrada muito boa, está muito bonita, faltam apenas alguns detalhes de ambientalização para colocarmos à disposição”, disse.

A superintendente do Hospital Regional e Maternidade de Propriá, Patrícia Freitas Nunes de Brito, e sua equipe estão ansiosos para oferecer ao povo essa nova estrutura que fará tanto bem a quem frequenta o Hospital.

“Nós estamos aqui nesse novo momento, bastante ansiosos com essa ideia do nosso secretário, Dr. Valberto, em fazer uma recepção exclusiva para as gestantes. É um desejo antigo, inclusive da população também, que vai ter um acesso diferenciado. Em vez de passarem pela rede de urgência, pelo pronto-socorro, e terem contato com outros pacientes, até críticos, terão uma recepção própria. As gestantes merecem. Nesse momento especial é fundamental para a mãezinha e para o bebê se sentirem acolhidos”, comentou Patrícia.

