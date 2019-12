MARIA DO CARMO RATIFICA IMPORTÂNCIA DE INVESTIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

27/12/19 - 13:57:44

Diante da informação de que cientistas de Sergipe estão assustados com a presença de um parasita vetor de uma doença similar ao Calazar, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) ratificou hoje (27) a sua preocupação com a falta de recursos e investimentos, sobretudo, na área de pesquisa.

“Isso é muito grave. O Estado, onde se concentra a mais alta taxa de leishmaniose visceral do País, tem um parasita, que pode ser o causador dessa doença”, disse Maria, ressaltando que para que os cientistas tenham condições de desenvolver as suas pesquisas, precisam de estrutura que, “infelizmente, vem sendo deteriorada em todo o Brasil por falta de investimentos”.

Para a parlamentar por Sergipe, a prática do corte de verbas para a Ciência e Tecnologia pode levar a falência toda a estrutura de desenvolvimento de pesquisa e inovação que há no Brasil e que é referência em muitos eixos. “Fatores como a interrupção das bolsas de pesquisa e a diminuição da produção cientifica, são determinantes para essa falta de condição, sobretudo, estrutural”, afirmou.

A descoberta do novo parasita foi o periódico científico denominado Doenças Contagiosas Emergentes, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, do Departamento de Saúde dos EUA, no mês passado. De acordo com as informações publicadas nos últimos dias por toda a imprensa.

Da assessoria