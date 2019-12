SINDICASE CONQUISTA REDUÇÃO DE ALÍQUIUTAS DE PRODUTOS DA CESTA BÁSICA

27/12/19 - 15:52:03

O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Sergipe (Sincadise) alcançou uma grande conquista para o consumidor sergipano, após apresentação de estudo elaborado pela equipe técnica da entidade, sobre a mudança de alíquotas de tributação sobre produtos da cesta básica, que haviam tido impostos reajustados.

O trabalho do Sincadise levou à revisão do decreto que elevou o ICMS de produtos como leite em pó, charque, sabão em barra e café. Com o estudo apresentado, a Secretaria de Estado da Fazenda entendeu que os produtos ficariam mais caros para as empresas do setor e por consequência, para a população mais pobre, que demanda mais consumo de alimentos e produtos de limpeza que compõem a cesta básica. De acordo com o presidente do sindicato, Breno Pinheiro França, a reversão do aumento do imposto vai beneficiar a população como um todo.

“A atitude do governador em reverter o aumento do ICMS sobre esses produtos, vai manter a competitividade das empresas locais, beneficiando principalmente o consumidor que compra os produtos no varejo, já que eles não irão ter seus preços elevados. E isso fortalece a cadeia produtiva de Sergipe, ajudando a manter os empregos das empresas do setor atacadista e distribuidor. Isso é bom para as empresas sergipanas, bom para o consumidor e bom para o estado, pois com a elevação no consumo desses produtos, os impostos serão arrecadados do mesmo modo, com potencial elevação”, comentou o presidente.