Sintese: Cristinápolis tem a menor nota e Socorro a maior

27/12/19 - 15:04:06

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (SINTESE), divulgou na manhã desta sexta-feira (27), as notas dos 74 Prefeitos, Prefeitas e Governador do Estado, relacionadas a gestão da educação.

Para chegar à nota, a avaliação realizada pelo Sintese considerou todos os aspectos da Educação e avaliou a Política Educacional, Piso Salarial Nacional Profissional do Magistério, Carreira do Magistério, Pontualidade do pagamento dos salários, Transparência e Controle Social e Previdência, na garantia dos direitos dos profissionais do magistério aposentados.

O governo do estado recebeu nota 2,0. O município que recebeu a menor avaliação foi Cristinápolis com 0.10, seguido de Riachão do Dantas com 0,32 e Pedrinhas com nota 0,59.

Já o município melhor avaliado, segundo o Síntese, foi Nossa Senhora do Socorro com 6,88, em segundo ficou Siriri com 6,50 e em terceiro Divina Pastora, 6,30.

Veja o resultado final:

Com informações do Sintese