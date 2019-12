SMTT disponibiliza quatro corredores de acesso ao Réveillon na Orla

27/12/19 - 10:36:20

Trânsito, estrutura, segurança, saúde, serviços. Representantes de todas essas áreas da Prefeitura de Aracaju se reuniram na manhã desta sexta-feira (27), na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), no bairro Inácio Barbosa, para detalhar a Operação Réveillon 2020.

Ao todo, mais de 700 pessoas da administração municipal atuarão desde as primeiras horas do dia 31, dos quais 70 apenas da SMTT. “Os agentes de trânsito estarão na Orla da Atalaia a partir das 15h, quando o primeiro bloqueio da via será feito, na Passarela do Caranguejo e em um trecho da rodovia Inácio Barbosa (SE-100). Já o segundo bloqueio se estende até os arcos da Orla”, explica o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Segundo ele, o esquema de trânsito disponibilizará três corredores principais para chegar até a Orla. “Pelas avenidas Melício Machado, Beira Mar e pela José Carlos Silva (antiga Heráclito Rolemberg). O condutor que segue pela avenida José Carlos Silva em direção à Atalaia, será obrigatoriamente direcionado para a Melício Machado. Já quem está na Melício será direcionado para a José Carlos Silva, no sentido DIA”, explica Thiago.

Além disso, será montado ainda um bloqueio na rotatória do Terminal de Integração Atalaia para impedir o acesso de veículos à avenida Rotary. Dessa forma, os condutores serão direcionados para o sentido Norte pela avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes (Coroa do Meio) ou para o sentido Sul pela rua Arício Guimarães Fortes.

A partir das 15h, não será permitido estacionar no local e os automóveis e motocicletas que estiverem parados na área serão retirados.Também haverá um ponto de táxi nas proximidades e 15 linhas de ônibus especiais, todas partindo do Terminal Atalaia para os demais bairros da cidade.

No dia 31, a operação do transporte público transcorrerá normalmente, sendo alterada somente a partir das 2h, já no dia 1º de janeiro. A partir das 4h, a operação volta ao normal, seguindo a distribuição de linhas comum aos feriados.

Segurança

A segurança do local será feita por 160 guardas municipais, em pontos fixos e itinerantes, em locais estratégicos. “Esse é o terceiro Réveillon que cuidamos da parte da segurança, então, já temos uma expertise nesse tipo de atuação. Mas, tradicionalmente, é uma festa tranquila, que reúne muitas famílias”, diz o subinspetor da Guarda Municipal de Aracaju, Fernando Mendonça.

Para garantir a manutenção dessa tranquilidade, a Guarda estará no local com o ônibus de vigilância eletrônica, dotado de equipamentos de filmagem em alta definição e longo alcance, além de um drone. “Assim, poderemos visualizar toda a área da festa e em tempo real”, destaca Fernando Mendonça. A visão ampliada também será possibilitada pelo uso de plataformas elevadas.

A assistência à saúde será feita através de um posto que está sendo montado na Orla da Atalaia e que contará com uma equipe de 20 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos. “Também estaremos com duas ambulâncias do Samu, uma para suporte básico e outra para o avançado; uma sala de estabilização e cinco leitos”, garante a secretária municipal da Saúde, Waneska Barbosa.

Para além dessa estrutura no local, os dois hospitais municipais estarão na retaguarda para possíveis necessidades. “Em primeiro lugar, o Fernando Franco, que é mais perto. E, como segunda opção, o Nestor Piva. Se houver necessidade de um atendimento a um caso mais grave, o Huse também estará de sobreaviso”, destaca Waneska.

Estrutura

Toda a parte estrutural da festa está sob a responsabilidade da Defesa Civil Municipal, coordenada pelo major Silvio Prado, que também participou da coletiva e detalhou a ação do órgão antes e durante a festa. “Estamos acompanhando a montagem, quase finalizada, dos dois palcos de 178 metros, além dos camarotes central e da acessibilidade e dos camarins”, afirma.

Segundo o major Silvio, 40 bombeiros civis atuarão no local durante o Réveillon para o controle do público, estimado em 100 mil pessoas. A Defesa Civil também disponibilizará viaturas de combate a incêndio e atendimento e dois guarda-vidas. “Também faremos o isolamento da área de fogos, que estará a 171 metros do palco, para fazer com que as pessoas não se aproximem e corram riscos”, destaca. A última vistoria das estruturas será feira ainda no dia 31.

O diretor de Operações da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Bruno Morais, é o coordenador do Réveillon. De acordo com ele, o órgão atuará com 325 profissionais para fazer desde o preparo da via, com a limpeza anterior, até a desobstrução da avenida, no dia seguinte.

“Mais de 100 trabalhadores estarão na festa para reter o lixo e, a partir das 5h30 do dia 1º, os 325 farão a limpeza de toda a avenida. Depois disso, o trânsito será liberado”, afirma. A Emsurb também está com uma estrutura montada na Orla para fazer o cadastramento dos ambulantes, tema que também foi abordado durante a coletiva.

“No ano passado, foram quase 300 ambulantes. Este ano, já são 190 cadastrados. O prefeito exigiu que não fosse cobrada nenhuma taxa e que todos os inscritos participassem, como no ano passado. Então, todos serão contemplados, o sorteio servirá apenas para organizar a comercialização”, explica Bira Rabelo, diretor de Espaços Públicos.

Esse espaço montado na Orla também servirá para que as famílias que forem montar suas tradicionais tendas na areia busquem orientação, já que há um local específico para elas. “O objetivo é organizar melhor a colocação das tendas para que a cobertura delas não obstrua a visão de quem estiver na parte de cima”, esclarece Bira.

À Emsurb, também caberá a organização de uma praça de alimentação, onde ficarão concentrados os food trucks e os ambulantes de comida.

Para o superintendente da SMTT, Renato Telles, essa união dos órgãos é o que proporcionará, mais uma vez, uma festa tranquila para os aracajuanos. “Esse planejamento logístico para a festa envolve vários órgãos e começou há meses, a fim de proporcionar um Réveillon organizado e seguro para a população”, assegura Renato.

Programação

O Réveillon 2020 terá início às 21h, com a cantora sergipana Winnie Souza, destaque no The Voice Brasil 2019. Em seguida, às 22h30, sobe ao palco Kaelzinho Ferraz, revelação do arrocha em Sergipe.

Para celebrar a chegada do ano novo, a população irá apreciar a beleza do show pirotécnico, a 0h e, a partir de 0h20, os aracajuanos poderão dançar e curtir o samba de Péricles, artista destacado no cenário nacional.

A celebração do novo ano continua com show da banda pernambucana Patusco, que encerra a programação com show a partir das 2h.

Informações e foto SMTT