Três suspeitos de tráfico de drogas trocam tiros com a polícia e um morre em Aracaju

27/12/19 - 12:45:58

Três suspeitos de tráfico de drogas reagiram a uma abordagem de policiais militares na manhã desta sexta-feira (27), no Bairro Bugio, em Aracaju, e trocaram tiros com uma equipe do Grupamento Tático de Motos (Getam).

Os policiais receberam a denúncia de que um traficante de Alagoas estava portando uma arma de fogo e traficando drogas na Favela do Amor, no Conjunto Bugio e quando os militares chegaram ao local, foram recebidos a tiros.

Os policiais revidaram e no confronto, o traficante identificado como Matheus Maciel da Silva foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com informações de Sandoval Noticias

Foto PM/SE