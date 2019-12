HOMEM DE 34 ANOS É ASSASSINADO A TIROS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

28/12/19 - 07:21:39

Mais um homicídio é registrado no município de Itabaiana. Desta vez, o homem identificado como Antônio Marcos do Santos, 34 anos, foi assassinado a tiros no inicio da manhã deste sábado (28).

As informações são de que o crime foi registrado na travessa José Pereira, no Bairro Mamede Paes Mendonça, em Itabaiana.

Segundo informações da polícia, até o momento não se sabe a causa do crime.

Quem tiver alguma informação pode comunicar a polícia através do 190 ou 181.