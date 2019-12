Pela 2ª vez consecutiva, Nossa Senhora do Socorro é Campeão na educação

28/12/19 - 06:59:11

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro conquistou novamente o 1° lugar na educação do estado de Sergipe.

O índice foi aferido através da “Prova Final”, realizada pelo Sindicado dos Profissionais de Educação do Estado de Sergipe (Sintese), que avalia a qualidade no ensino em todo o estado.

Segundo o Sintese, Socorro obteve nota 6.8, consagrando-se pela segunda vez consecutiva como Campeã Estadual na Educação.

Os investimentos na área, unidos com o trabalho sério, o diálogo com os profissionais e as obras estruturantes nas unidades de ensino são alguns dos itens que fizeram com que o município conquistasse a melhor nota do estado.

Mais uma vez a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro mostra a força dos seus investimentos em Educação e colhe os frutos de mais um ano de muito trabalho e dedicação em proporcionar o melhor para os estudantes socorrenses!