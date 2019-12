SECRETARIA DA SAÚDE INFORMA QUE BEBE JÁ CHEGOU SEM VIDA NA MATERNIDADE

28/12/19 - 09:33:10

A Secretaria da Saúde emitiu uma nota onde nega que bebê tenha morrido na maternidade. Em nota, a SES diz que “o que ocorreu foi que a gestante veio de Japoatã, chegou no hospital com deslocamento prévio de placenta, o bebê perdeu a respiração e acabou vindo a óbito. A equipe médica de plantão, composta por médicos e enfermeiros, fez tudo que foi possível”.

Ainda segundo a secretaria, “através do sonar foi detectado que o bebê já estava sem vida. Apesar do Hospital Regional de Propriá não estar com obstetra no dia, existia uma equipe de plantão, com cirurgião e pediatra, mas o bebê já chegou sem os batimentos cardíacos”.

A nota conclui dizendo que “m relação às escalas, a Secretaria de Estado da Saúde informa que aguarda decisão do TCE sobre o Processo Seletivo Simplificado, para que essa situação seja completamente resolvida”.