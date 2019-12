SENADOR ALESSANDRO VIEIRA FAZ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º ANO DE MANDATO

28/12/19 - 06:37:05

Prezando pela transparência e coerência, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) inovou e realizou nesta sexta-feira, 27/12, uma coletiva informal com jornalistas sergipanos para prestação de contas do primeiro ano de mandato no Senado Federal. Segundo o senador Alessandro, este foi um ano de muito trabalho, muito esforço, mas também de muitas conquistas. “Foi um ano de desafios enfrentados e vencidos, para o Brasil, para a sociedade e para mim”, afirmou.

O senador sergipano foi destaque logo nos primeiros dias de atividade parlamentar quando atuou diretamente na derrota do grupo de Renan Calheiros na eleição da presidência do Senado, e hoje é apontado como um dos principais nomes na formação de grupos dentro do Congresso: a Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, o Muda Senado — bloco de 22 senadores que têm a pauta ética como central — e o Grupo de Trabalho pela Agenda Social na Câmara, do qual é o único senador. No Muda Senado, uma das principais bandeiras é a instalação da chamada CPI da Lava Toga, encabeçada por Alessandro Vieira, a qual ele confia que ocorrerá em 2020.

Questionado sobre como está atuando para mostrar que é diferente dos políticos tradicionais, Alessandro Vieira evidenciou que, junto com seu time, faz diferente desde a campanha. “Fizemos uma campanha totalmente fora das regras tradicionais, com um gasto muito baixo, sem usar fundo partidário, sem caixa dois e sem compra de votos e de apoio. Um campanha para o Senado Federal totalmente alicerçada em ideias e na mobilização de voluntários. Atravessamos uma campanha dura e derrotamos os caciques da política sergipana, o dinheiro sujo e a força da máquina do governo. Agora, a experiência deste primeiro ano de mandato confirma nossa maior convicção: é fundamental renovar as práticas políticas. Uma renovação de verdade”, destacou.

O parlamentar de primeiro mandato enfatizou que a bandeira da renovação serviu à eleição de muita gente, mas que carregá-lá é um processo árduo e contínuo. “Alguns adotaram o discurso de combate à corrupção, mas não o traduziram na prática parlamentar. Nós — um grupo de parlamentares unidos em torno desse ideal da renovação — cuidamos diariamente de cumprir à risca o que prometemos. Temos votado com coerência e independência, e inovamos em transparência, fazendo consulta pública para destinação das emendas parlamentares”. O mandato participativo do senador Alessandro Vieira recebeu 465 projetos via Edital de Emendas Participativas, desses 139 foram para votação popular. 15.947 sergipanos votaram e selecionaram 44 projetos que foram encaminhados para receber as emendas individuais em 2020.

Outra inovação do mandato foi a atenção com a produtividade. Primeiro com relação ao próprio senador, que aprendeu boas práticas no projeto RenovaBR, e integrando o Movimento Acredito, com os deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni, criaram um Gabinete Compartilhado, que eles chamam de “coworking de projetos”. Segundo na escolha dos próprios assessores, que se deu por processo seletivo. “Iniciamos o mandato fazendo diferente, realizamos uma processo seletivo muito rígido para garantir que a equipe tivesse o melhor nível possível de desempenho. Isso funcionou bem porque conseguimos trazer pessoas do Brasil todo e montar um time que gera resultados. Com isso conseguimos estar entre os 4 ou 5 senadores que mais relatam projetos, que mais participam de comissões, que mais articulam dentro do Congresso Nacional. Tínhamos o desafio de mostrar que dá para ser independente, econômico e ainda assim bastante produtivo para o nosso estado”, destacou Alessandro Vieira.

O senador Alessandro Vieira se sobressai por ser um dos 10 parlamentares que menos têm assessores, e ainda assim o mandato conquistou destaque como um dos mais produtivos neste ano de 2019: foram 100 relatorias de projetos de lei; 48 emendas à projetos de lei aprovadas; 30 projetos de lei apresentados como autor, 44 como co-autor; além de 724 votação. “Conseguimos conquistar esse desempenho com a ajuda da nossa equipe qualificada e ainda assim gerando uma economia de cerca de 1,5 milhão de reais. Muito da nossa atuação foi pautada pelos quase 900 atendimentos que realizamos em Sergipe e 260 atendimentos em Brasília, com as mais diversas solicitações. Não quero saber em quem você votou, em quem você vai votar ou apoiar. Quero saber quais as demandas dos sergipanos e como posso ajudar para soluciona-las. Um exemplo prático foi nossa atuação para destravar a liberação do recurso para reconstrução da ponte de Santa Rosa de Lima”, pontuou.

Com a mesma energia com que, como delegado de Polícia em Sergipe, ajudou a romper os cartéis políticos do estado, ele trouxe renovação com seu mandato. “É preciso cada vez mais encontrar e formar uma nova geração de brasileiros e brasileiras interessados em fazer política com decência e propósito; em resgatar a credibilidade do Parlamento; em trabalhar para todos. São a imensa maioria. E são elas que devem ser levadas aos postos de comando. Esperamos que cada vez mais gente boa possa ver a política como forma de mudança. A gente vai estar aqui, ajudando. E que venha 2020, com mais desafios para enfrentarmos. Estamos prontos”.

Fonte e foto assessoria