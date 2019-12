Unit recebe homenagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

28/12/19 - 07:06:46

A Universidade Tiradentes foi uma instituições homenageadas durante a Sessão Plenária Extraordinária Solene de encerramento das atividades de 2109 do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-SE).

“Essa homenagem é um reconhecimento aos nossos parceiros. Graças à cooperação dessas personalidades e instituições, pudemos realizar o trabalho de fiscalização e de proteção à sociedade”, disse Arício Rezende, presidente do CREA-SE.

A placa de menção honrosa pelos relevantes serviços prestados à Engenharia, Agronomia, Geociências e a sociedade foi entregue ao Pró-Reitor Administrativo e Financeiro da Universidade Tiradentes, Josenito Oliveira.

“Essa homenagem é muito importante porque representa o reconhecimento do CREA Sergipe na qualidade do nosso ensino e empenho em nosso trabalho. Isso nos incentiva e estimula a continuar aprimorando a qualidade do ensino das engenharias”, reconheceu o Pró-Reitor.

Foto assessoria

Por Amália Roeder