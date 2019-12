CAMINHÃO SOBE EM CALÇADA A PRAÇA FAUSTO CARDOSO E DANIFICA PAVIMENTO

29/12/19 - 07:47:18

Um caminhão particular subiu na Praça Fausto Cardoso na madrugada do sábado (28), onde ocorre o Natal Iluminado 2019, e danificou parte do pavimento do local.

Técnicos da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) estiveram na praça para avaliar os danos e programar os reparos que serão iniciados assim que o caminhão for retirado do local.

O condutor do veículo foi multado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e será conduzido à delegacia plantonista pela Guarda Municipal de Aracaju, aonde será indiciado por dano ao patrimônio público.

O prefeito Edvaldo Nogueira lamentou o ocorrido e garantiu que a administração municipal fará os reparos no mais breve espaço de tempo possível. “Pedimos a compreensão de todos e vamos seguir fazendo nosso belo Natal iluminado”, ressaltou o prefeito da capital.

Informações e foto AAN