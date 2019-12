CICLISTA É ATROPELADO POR VEÍCULO NAS PROXIMIDADES DO ORLANDO DANTAS

29/12/19 - 08:16:37

Um ciclista ainda sem identificação foi atropelado no inicio da manhã deste domingo no bairro São Conrado.

As primeiras informações são de que ele circulava pela avenida, nas proximidades do Conjunto Orlando Dantas, quando foi atropelado por um veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Não há informações sobre o estado de saúde da vitima que está estendido no chão. Uma equipe da polícia militar está no local.

Foto Gordinho do Povo Noticias