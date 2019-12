Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em capotamento de veículo em Propriá

29/12/19 - 07:30:30

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um capotamento de veículo próximo ao trevo da entrada do município de Própria.

O acidente foi registrado na tarde deste sábado (28) na BR-101 próximo o trevo do município de Propriá. As informações são de que um veículo com placa do estado de Alagoas saiu da pista, caiu em uma ribanceira e capotou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a Central de Regulamento de Urgência (CRU) acionou para o local uma equipe de Suporte Básico (USB), além da Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros.

Um homem e uma criança ficaram presos nas ferragens e de acordo com um agente da Guarda Municipal de Propriá, ambos morreram no local.

As duas vítimas sobreviventes fora; encaminhadas para o Hospital Geral de Arapiraca, pois são da localidade.

Foto redes sociais