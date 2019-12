Emsurb organiza espaço público para 340 ambulantes comercializarem no Réveillon

29/12/19 - 07:31:06

“Estou animada e confiante que farei boas vendas nessa festa. A programação está excelente e com certeza vai atrair muitos aracajuanos e turistas”. As palavras em tom de satisfação são de dona Elizabete Cruz dos Santos. Ela está entre os 340 comerciantes sorteados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), na tarde desta sexta-feira, 27, para a venda de produtos nos segmentos de isopor, food truck, lanches, entre outros, no Réveillon 2020.

Durante o sorteio, para o qual não foi cobrada nenhuma taxa, o diretor de Espaços Públicos da empresa municipal, Bira Rabelo, esclareceu aos contemplados sobre os procedimentos que serão adotados pela Emsurb para garantir a organização dos espaços públicos e a mobilidade das pessoas.

“Os comerciantes terão das 19h da segunda-feira, dia 30, até as 15h da terça-feira, dia 31, horário em que a SMTT irá bloquear parte dos acessos a festa, para montar suas estruturas nos espaços previamente delimitados pelas nossas equipes”, explicou Bira Rabelo.

O diretor acrescentou ainda que a empresa municipal reservou uma área específica para as famílias que desejam acompanhar as atrações da festa com mais conforto, utilizando tendas ou barracas.

“A montagem dessas estruturas serão permitidas apenas na terça-feira, dia 31, a partir das 8h da manhã. Vale ressaltar que nossos fiscais começarão a atuar já na noite anterior, e durante todo o dia do evento, orientando a população e assegurando que o comércio aconteça dentro das normas estabelecidas”, assegura Bira.

Para Lenir Torres, que comercializa lanches em eventos há mais de 20 anos, o Réveillon é uma festa aguardada por todos os vendedores ambulantes. Enquanto apresentava o seu certificado de Curso de Manipulação de Alimentos, ela elogiou a atuação da Prefeitura para promover um ambiente organizado.

“O serviço da Prefeitura é excelente e sempre nos ajuda a trabalhar com tranquilidade e organização. Além disso, a forma como são conduzidas as etapas de inscrição e sorteio não prejudica ninguém, fazendo com que todos tenham a oportunidade de uma renda extra nessa época”, afirmou a vendedora.

Programação

O Réveillon 2020, evento promovido por meio de parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), ocorre no dia 31 de dezembro, na Orla da Atalaia.

A festa terá início às 21h com a cantora sergipana Winnie Souza. Em seguida, às 22h30 será a vez de Kaelzinho Ferraz, revelação do arrocha em Sergipe. Na virada do ano, haverá o show pirotécnico. A partir de 00h20, os aracajuanos cairão no samba de Péricles, artista de grande destaque no cenário nacional. A celebração do novo ano continua com show da banda pernambucana Patusco, às 2h.

AAN

Foto: Felipe Goettenauer