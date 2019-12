Amor de Mãe- Érica dá aviso a Raul: ‘Quem manda na minha vida sou eu’.Filha de Lurdes se irrita com as atitudes do noivo e o clima pesa entre os dois

O clima entre Érica (Nanda Costa) e Raul (Murilo Benício) sempre foi um dos melhores, mas alguns acontecimentos recentes deixaram a cabeleireira bastante encucada com o namorado, agora noivo.

Intrigada com a empregada nova que ele contratou, ela o questiona sobre a escolha: “Raul, eu vou te fazer uma pergunta com todo amor: até quando você acha que dá pra decidir as coisas da nossa vida sem nem falar comigo?”, pergunta. O empresário tenta fugir do assunto, mas a filha de Lurdes (Regina Casé) fala a verdade para o empresário. “Você decide como as coisas vão acontecer. Aí você paga e pronto! Tudo acontece como você quer. Eu estou falando do salão que você comprou sem me avisar, estou falando da Osana [antiga funcionária da casa]…”, reage. Os dois conversam, Raul tenta se justificar, mas Érica o encosta na parede: “Fala a verdade pra mim, por favor… Você aposentou a Osana porque não gostava que eu fosse amiga dela? E agora pediu pra Neide não conversar comigo?” O empresário tenta fugir do embate, mas acaba confirmando que ficava sim incomodado com a amizade das duas. Depois, quando diz que a noiva está misturando os assuntos, acaba ouvindo uma chamada: “Só tem um assunto que é o seguinte: quem manda na minha vida sou eu! Ou você entende isso, ou a gente se separa agora!”, diz Érica. Fonte/Foto: globo.com

