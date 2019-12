Banco do Nordeste apoia projeto social de Simão Dias com incentivos fiscais

30/12/19 - 09:11:18

O Banco do Nordeste selecionou 40 projetos de instituições que desenvolvem iniciativas sociais em sua área de atuação, que inclui a região Nordeste e o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O resultado atende ao Aviso Público a projetos sociais de 2019, para o qual foram inscritos, no total, 176 projetos. Os recursos são oriundos de incentivos fiscais relativos ao exercício deste ano.

Os projetos selecionados enquadram-se no âmbito dos Fundos da Infância e Adolescência (FIA), Fundos dos Direitos do Idoso e da Lei de Incentivo ao Esporte, sendo contemplados aqueles que obtiveram melhor classificação dentre os critérios do edital publicado pelo Banco.

Em Sergipe, um projeto foi selecionado no âmbito do FIA: projeto Reca – Musicalidade, Esportes e Cidadania, desenvolvido pela Associação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Adeca), no município de Simão Dias.

A lista completa dos projetos selecionados pode ser acessada em https://www.bnb.gov.br/documents/320335/5518732/ProjetosSociais2019Selecionados.pdf/0c5ba915-ec24-a972-4155-0a13da904d48

Banco do Nordeste