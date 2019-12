CRIANÇA DE CINCO ANOS SE ENGASGA EM RESTAURANTE E ACABA MORRENDO EM ARACAJU

30/12/19 - 05:22:23

Uma criança de apenas 5 anos morreu na tarde deste domingo (29), após se engasgar em um bar localizado no Mosqueiro em Aracaju, onde se encontrava em companhia dos pais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e uma enfermeira e dois médicos que se encontravam no bar deram os primeiros socorros e conseguiram reverter o engasgo, mas em seguida a criança teve uma parada cardiorrespiratória.

A Central de Regulação de Urgências (CRU) foi acionada e encaminhou para o local uma equipe de motolâncias e uma Unidade de Suporte Avançado (USA). Antes mesmo da equipe chegar, os médicos que estavam no bar informaram que a criança teve nova parada cardiorrespiratória.

Já com as equipes do Samu no local, a criança continuou recebendo atendimento por mais de 40 minutos, mas acabou morrendo.

em sucesso, sendo constatado o óbito às 14h43. Muito abalada, a mãe precisou de atendimento médico.

O corpo da criança foi levado para o necrotério do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse),