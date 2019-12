EM NOTA, VEREADOR DESMENTE FAKE NEWS ESPALHADA EM REDES SOCIAIS

30/12/19 - 14:17:08

Após mensagens veiculadas em grupos do whatsapp e em outras redes sociais, sobre a presença dos vereadores Rosemberg Hipólito (PRP) e Helder Oliveira Silva (MDB), o “Helder de Pedão”, na Secretaria de Segurança Pública (SSP), o presidente da Câmara de Vereadores de Riachuelo enviou uma nota de esclarecimento sobre o fato ocorrido. “Estivemos sim, na SSP, junto ao secretário adjunto, solicitando uma reunião com o comandante geral da Polícia Militar, a mesma estava marcada para acontecer no dia 29 de dezembro”, afirmou Berg Hipólito, em nota de esclarecimento.

De acordo com o vereador, o motivo do encontro foi para cobrar mais policiamento ostensivo e viaturas nas ruas da cidade de Riachuelo, além do apoio do Departamento de Narcóticos (Denarc) para combater o alto índice de drogas que vem assolando e destruindo famílias do município. O vereador Berg Hipólito alegou que o objetivo da reunião foi para garantir mais segurança no município. “O que queremos, na verdade, é que nós riachuelenses tenhamos uma maior sensação de segurança e tentar evitar que fatalidades aconteçam, como assaltos, arrastões, roubos em residências, tiroteios em bairros e praças públicas”, explicou.

O presidente da Câmara ainda salientou que a falsa informação tenta desqualificar o trabalho feito na Câmara de Vereadores. “Temos, como Poder Legislativo, o dever de cobrar e de ir aos órgãos responsáveis pedir mais efetividade e foi justamente isso que aconteceu. Não são ‘fakes news’ que vão desqualificar o trabalho sério que estamos fazendo à frente do Legislativo de nosso município, na busca de uma melhor qualidade de vida para toda a população”, frisou Berg.

Foto assessoria

Por TDantas Comunicação