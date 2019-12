Verão: estação do Sol será de altas temperaturas e estiagem

Um verão típico pra quem quer aproveitar a temporada de calor. De acordo com o Centro de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), os sergipanos devem esperar por uma estação com mudanças climáticas dentro da normalidade, com poucas chuvas e altas temperaturas.

O meteorologista Overland Amaral, afirma que as temperaturas também ficaram na média com pequenas oscilações, bem como em alguns momentos haverá aumenta da nebulosidade em níveis médios com predominância de sol e calor em todas as regiões do estado. “Ainda neste mesmo nível as temperaturas para o litoral, com 32° e pode alcançar 34° em dias de insolação. Nas regiões do agreste e do sertão as temperaturas estarão na média dos 36° e pode aumentar para 38° com oscilação”, conta Overland.

Para os próximos dias

Ainda segundo Centro de Meteorologia da Semarh, para os próximos dias há previsão de chuvas típicas locais,com efeito de brisa que atuarão na região do litoral agreste, acompanhadas de chuvas leves localizadas. O índice pluviométrico será baixo de 1 a 5 ml. Todavia, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro há possibilidade de chuvas fortes, e em especial as convectivas nas regiões do agreste ao sertão, alternando entre 15 a 30 mm, ao que tudo indica do 1 a 3 do próximo mês.

Praias

E para quem quer praia, a Administração Estadual do Meio ambiente (Adema) informa, através da Gerência de Avaliação e Monitoramento (Geama), que todas as praias do estão próprias para banho. Na avaliação consta os seguintes requisitos exigidos Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), por meio da resolução 274/2000 para liberação de uso local, a classificação das praias (impróprias/ ou próprias), os Padrões de Qualidade da Água. Segundo o estudo as amostra de água não apresentaram óleo/graxas.

Mediante aos resultados das últimas coletas dos meses de novembro e dezembro, foram a aprovadas as seguintes praias: Praia da Atalaia Velha (em frente aos Arcos da Orla); Praia do Banho Doce (em frente o Chafariz); Praia do Refúgio (em frente ao condomínio Lago Paranoá); Praia Bonanza (em frente a passarela do Caranguejo); Praia do Hawaizinho, Praia de Aruana; Praia do Robalo; Praia da Atalaia Nova; Praia dos Náufragos (Viral); Praia da Costa (em frente aos bares) na Barra dos Coqueiros; Praia dos artistas (em frente ao Novo Farol) na Coroa do Meio; Praia da Atalaia Nova (no Rio Sergipe), na Barra dos Coqueiros.

Para mais informações, confira semanalmente no site do órgão adema.se.gov.br, a avaliação de balneabilidade das praias de Sergipe.

Fonte e foto ASN