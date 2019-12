Frota reserva de transporte intermunicipal é liberada durante período de Réveillon

30/12/19 - 13:00:55

A partir desta terça-feira (31), até quinta-feira (2) no turno matutino, a Diretoria de Transportes disponibilizará a frota reserva com 60 ônibus a mais

Nos Terminais Rodoviários Governador Luiz Garcia, no centro de Aracaju, e José Rollemberg leite, na Rodoviária Nova, muita gente já garantiu a passagem para pegar a estrada e passar as festas de ano novo no interior do estado e para assegurar comodidade aos sergipanos, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), via Diretoria de Transportes (Ditransp) estabeleceu estratégias para aprimorar o fluxo dos ônibus intermunicipais durante o período de Réveillon, com maior demanda.

A frota reserva do transporte público para o interior do estado começa a atender a população a partir de amanhã, terça-feira (31) e segue com o fluxo de ônibus extras até a próxima quinta-feira (2), no turno matutino. A Diretoria de Transportes disponibilizará a frota reserva com 60 ônibus a mais.

Segundo o coordenador Estadual de Transportes, Everton Menezes, a ação visa atender a sociedade em geral e cumprir o seu papel enquanto setor público. “O transporte tem que atender a necessidade da população, quando a demanda se lança, a equipe tem que acompanhar. É dever do Estado. Se aumenta a necessidade proporcionalmente aumentamos a capacidade”, afirmou.

A equipe de fiscalização responsável pelo transporte fará o monitoramento e o remanejo dos ônibus nos municípios de maior fluxo de pessoas como Lagarto, Itabaiana, Estância, Propriá e Nossa Senhora da Glória.

Fonte e foto ASN