Há pressão fora da Justiça Eleitoral para brecar pré-candidatura de Gilmar a prefeito

30/12/19 - 17:25:28

O deputado estadual e radialista Gilmar Carvalho está esperando apenas autorização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para anunciar sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju, nas eleições de outubro de 2020. Gilmar entrou com processo na Justiça Eleitoral solicitando desfiliação do PSC, para filiar-se a outro partido e disputar a Prefeitura da Capital.

Gilmar Carvalho denuncia que está havendo “muita pressão”, sobre a sua decisão de deixar o PSC, fora da Justiça Eleitoral, desde o mês de abril, com objetivo de brecar sua candidatura a prefeito de Aracaju. Diz que vai revelar tudo, “mas há momento e tempo para tudo”.

Gilmar Carvalho insiste que só não será candidato a prefeito de Aracaju se não tiver autorização da Justiça Eleitoral, “que respeito muito”. O deputado explicou que retornou de viagem no domingo (30) e se mantém em silêncio, inclusive sobre a questão da aposentadoria. Disse que não foi comunicado sobre “a tal data” para assinar antes a PEC sofre s reforma da Previdência e está refletindo. Gilmar deixa claro que “não fui traído por ninguém, mas estou refletindo”.

Em relação ao seu retorno a Aracaju no domingo, o deputado disse que “só faltou festa no aeroporto, mas tive uma recepção positivíssima”.