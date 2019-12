Jakson Follmann é o vencedor do Popstar 2019. Após rodadas com ranking zerado, o público ajudou a escolher o campeão da terceira temporada do reality

Jakson Follmann é o grande vencedor do Popstar de 2019! Após três rodadas com ranking zerado e 12 apresentações, o público ajudou a escolher o vencedor da terceira edição do reality neste domingo, 29/12. O Jakson ainda leva para casa um prêmio no valor de R$ 250mil. Parabéns! 👏

“Esse prêmio é de todos. Foram dias intensos, mas que valeram muito a pena. Muito obrigado”, disse Jakson. Após a premiação, Jakson entrou ao vivo no Gshow e bateu um papo com João Côrtes sobre a experiência de ter participado do programa. Para o ex-goleiro da Chapecoense, que deixou os gramados e se reinventou, o sentimento é de gratidão: “Estou superfeliz! Faria tudo de novo e só tenho a agradecer. Gratidão para as pessoas em casa, para a plateia, os jurados e a direção do programa, que sempre me tratou superbem. Me senti em casa em todo final de semana que estive aqui”, comentou Jakson emocionado. Jakson Follmann canta Raul Seixas e ganha nota 10 de todos os especialistas. Helga Nemetik foi a segunda colocada do reality musical. Muito emocionada, a atriz comentou com João Côrtes sobre sua trajetória no programa, seus desafios e sua satisfação pessoal: “Estou explodindo de emoção… ter abraçado minha mãe, meu irmão, meu noivo, todo mundo que está aqui. Foi uma jornada difícil, dura, árdua, de altos e baixos. Mas, acho que cumpri minha missão. Eu estudei muito e me preparei. Sou uma vencedora, independente do prêmio”. Parabéns, Helga! 👏👏👏 Durante a live do Gshow, Tony Tornado, um dos jurados da final, comentou a vitória de Jakson: “Ele está de parabéns. E parabéns ao programa também, já estamos prontos para 2020”, o ator comemorou. Emilio Dantas também fez questão de parabenizar o vencedor e elogiou a escolha do repertório do ex-jogador de futebol durante todo o programa: “O Jakson mereceu, ele contou a historia da vida dele em cada apresentação aqui nesse palco. Foi lindo demais”. Já a apresentadora da atração, Taís Araujo, fez questão de agradecer a participação do público: “A participação de vocês (público) é fundamental. Foi tudo lindo, emocionante como sempre. Esse programa é isso, uma montanha russa de emoções e é lindo acompanhar a trajetória de cada um”, concluiu. Fonte/Foto: globo.com

30/12/19 - 00:05:24